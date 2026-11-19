Nạp tiền Hi88 là bước đầu tiên cần thiết giúp hội viên nhanh chóng cấp vốn cho tài khoản và tham gia các trò chơi giải trí hấp dẫn. Quy trình giao dịch được thiết kế hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối và xử lý tự động chỉ trong vài phút. Bài viết chi tiết dưới đây của Hi88 sẽ hướng dẫn thao tác chuyển khoản chính xác qua ngân hàng, quét mã QR, thẻ cào, ví điện tử và tiền mã hóa USDT.

Tìm hiểu 2 cách nạp tiền Hi88 qua ngân hàng nội địa phổ biến

Phương thức thanh toán qua ngân hàng nội địa được đông đảo hội viên lựa chọn nhờ tính an toàn và tốc độ xử lý nhanh chóng. Hệ thống áp dụng quy đổi cố định: 1 điểm = 1.000 VNĐ. Để giúp thao tác chuẩn xác, dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước cho 2 hình thức giao dịch ngân hàng phổ biến nhất:

5 bước nạp qua chuyển khoản ngân hàng truyền thống

Hình thức chuyển khoản ngân hàng truyền thống giúp thực hiện giao dịch an toàn với hạn mức linh hoạt. Để nạp tiền Hi88 vào tài khoản thành công, người chơi chỉ cần thực hiện lần lượt theo trình tự 5 bước chi tiết dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá cược => tại giao diện trang chủ nhấn chọn nút “Nạp tiền”.

Bước 2: Chọn mục “Chuyển khoản ngân hàng” => Chọn một kênh thanh toán với hạn mức bất kỳ trong danh sách hiển thị hệ thống cập nhật theo ngày.

Bước 3: Nhập số tiền mong muốn gửi trong giới hạn từ 10 – 300.000 điểm => Kiểm tra mức phí thủ tục => Bấm nút “Thanh toán ngay bây giờ”.

Bước 4: Chọn ngân hàng thụ hưởng phù hợp từ danh sách hệ thống cung cấp như VietAgribank, MSB, OCB, BIDV, MB,…

Bước 5: Mở ứng dụng ngân hàng cá nhân => Tiến hành quét mã QR hiển thị hoặc sao chép chính xác số tài khoản, chủ tài khoản, nội dung lệnh nạp để chuyển tiền.

Thao tác nạp tiền Hi88 đơn giản bằng quét mã QR siêu tốc

Quét mã QR là giải pháp chuyển tiền hiện đại giúp tối giản các bước nhập thông tin và hạn chế sai sót. Để thực hiện giao dịch siêu tốc thành công, thành viên chỉ cần làm theo trình tự hướng dẫn cụ thể sau đây:

Bước 1: Tại màn hình chính, người chơi bấm chọn nút “Nạp tiền” => Nhấn chọn mục “Quét mã ngân hàng” => Chọn cổng giao dịch đang hoạt động.

Bước 2: Nhấn chọn số điểm đề xuất sẵn gồm 50, 200, 500, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 hoặc tự điền số tiền từ 10 – 300.000 điểm => Nhấn “Thanh toán ngay bây giờ”.

Bước 3: Mở App Bank cá nhân => Quét mã QR thanh toán hoặc sao chép tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền và giữ nguyên Nội dung chuyển tiền chính xác.

Quy trình nạp tiền Hi88 qua thẻ cào điện thoại siêu đơn giản

Nạp tiền Hi88 bằng thẻ cào điện thoại là giải pháp phù hợp giúp hội viên giữ kín thông tin ngân hàng cá nhân. Để hoàn tất lệnh giao dịch nhanh chóng và chính xác, bạn hãy tiến hành thao tác theo trình tự các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập trang chủ nhà cái Hi88, nhấn vào danh mục “Nạp tiền”.

Bước 2: Chọn phương thức giao dịch “Thẻ cào” => Chọn cổng thanh toán phù hợp được hệ thống cung cấp.

Bước 3: Chọn mệnh giá tiền gửi từ 10.000 – 1.000.000 VNĐ => Kiểm tra mức phí chiết khấu từ nhà mạng 10% được trừ rồi bấm “Thanh toán ngay bây giờ”.

Bước 4: Hệ thống chuyển sang giao diện gạch thẻ, tiến hành nhập chính xác mã thẻ, số seri thẻ, chọn nhà mạng tương ứng (Viettel, Mobifone, Vinaphone, Zing, Gate) và bấm “Nạp thẻ cào”.

Hướng dẫn thực hiện nạp tiền Hi88 tiện lợi qua ví điện tử

Ví điện tử mang đến trải nghiệm linh hoạt, giúp xác nhận giao dịch nhanh chóng qua ứng dụng di động. Cụ thể quy trình thực hiện đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập an toàn vào link trang chủ Hi88 => Nhấn chọn nút lệnh “Nạp tiền” nằm ở trên thanh menu góc phải màn hình.

Bước 2: Chọn 1 trong 3 phương thức ví điện tử gồm Momo Pay, Viettel Pay và Zalo Pay => Nhấp vào kênh giao dịch đang mở với hạn mức đi kèm tương ứng.

Bước 3: Nhập số tiền muốn chuyển vào tài khoản trong hạn mức từ 20.000 – 300.000.000 VNĐ => Kiểm tra thực tế nhận rồi nhấn “Thanh toán ngay bây giờ”.

Bước 4: Đăng nhập ứng dụng ví điện tử => Chọn quét mã QR hoặc chuyển khoản thủ công. Bắt buộc sao chép đúng tên người nhận, số điện thoại và nội dung ghi chú được cung cấp.

Hướng dẫn gửi vốn USDT qua ví Binance cực kỳ đơn giản

Giao dịch bằng tiền mã hóa USDT qua sàn Binance mang lại ưu điểm bảo mật vượt trội cùng hạn mức chuyển khoản lớn. Để hoàn tất lệnh nạp tiền Hi88 an toàn và chuẩn xác, thành viên chỉ cần thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Bước 1: Chọn mục “Nạp tiền” tại trang chủ Hi88 => Chọn cổng USDT, tích chọn mạng lưới giao dịch phù hợp gồm TRC20 hoặc ERC20.

Bước 2: Điền số tiền nạp trong hạn mức từ 100 – 2.000.000 điểm => Nhấn “Thanh toán ngay bây giờ”.

Bước 3: Màn hình hiển thị mã QR kèm địa chỉ ví USDT của hệ thống và tỷ giá quy đổi tức thì => Sao chép chính xác địa chỉ ví này.

Bước 4: Đăng nhập ứng dụng Binance, vào mục “Ví” => Chọn “Giao ngay” hoặc “Funding” => Chọn “Gửi” (Rút).

Bước 5: Chọn đồng tiền mã hóa USDT => Bấm “Rút tiền trên chuỗi”.

Bước 6: Dán địa chỉ ví vừa sao chép vào ô “Địa chỉ” => Chọn đúng Mạng lưới TRC20 hoặc ERC20 => Điền số lượng USDT cần chuyển => nhấn “Rút” để hoàn tất xác nhận.

Lời kết

Hoàn tất quy trình nạp tiền Hi88 giúp tài khoản cập nhật số dư tức thì, sẵn sàng tham gia trải nghiệm ngay. Lựa chọn phương thức giao dịch an toàn để chuyển khoản mượt mà và tận hưởng trọn vẹn dịch vụ giải trí đẳng cấp.